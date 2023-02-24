На границе Беларуси с ЕС скопилось почти 1000 автомобилей
На границе Беларуси со странами Евросоюза скопилось почти 1000 автомобилей (в сумме грузовых и легковых). Об этом свидетельствуют данные белорусского Госпогранкомитета.
Так, больше всего грузовиков на 10:00 стояли на выезде в Польшу — 500. В ГПК заявили, что после закрытия погранперехода Бобровники скопление фур перед Кукурыками увеличилось в 10 раз.
В Литву перед пунктом КПП Бенякони в очереди находились 170 фур, Каменный Лог — 90, Котловка — 30.
«Сопредельная сторона за сутки оформила около 42% грузовиков от нормы», — заявили в белорусском пограничном ведомстве.
Что касается легковых авто, то больше всего их стояло перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 120.
В Литву пытались попасть в сумме 80 легковушек.
Таким образом, на границе Беларуси с ЕС в сумме скопилось 990 автомобилей.