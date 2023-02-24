На границе Беларуси с ЕС скопилось почти 1000 автомобилей

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Опубликовано: 24.02.2023 12:51 , Обновлено: 24.02.2023

На границе Беларуси со странами Евросоюза скопилось почти 1000 автомобилей (в сумме грузовых и легковых). Об этом свидетельствуют данные белорусского Госпогранкомитета.

Так, больше всего грузовиков на 10:00 стояли на выезде в Польшу — 500. В ГПК заявили, что после закрытия погранперехода Бобровники скопление фур перед Кукурыками увеличилось в 10 раз.

В Литву перед пунктом КПП Бенякони в очереди находились 170 фур, Каменный Лог — 90, Котловка — 30.

«Сопредельная сторона за сутки оформила около 42% грузовиков от нормы», — заявили в белорусском пограничном ведомстве.

Что касается легковых авто, то больше всего их стояло перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 120.

В Литву пытались попасть в сумме 80 легковушек.

Таким образом, на границе Беларуси с ЕС в сумме скопилось 990 автомобилей.