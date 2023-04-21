На границе Беларуси с ЕС перед большими выходными образовались совсем другие пробки. Что изменилось?

Опубликовано: 21.04.2023 13:15 , Обновлено: 21.04.2023

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что во время больших выходных 22-25 апреля возможен рост очередей на границе со странами Евросоюза (Польшей, Латвией, Литвой). Уже в пятницу 21 апреля машин там стало заметно больше.

В ГПК обратили внимание, что на длинных выходных многие белорусы могут поехать заграницу, чтобы, например, посетить места захоронения родственников. Кроме того, там заявили о «замедленном оформленим транспорта сопредельными контрольными службами».

В связи с этим в ведомстве посоветовали «заранее планировать маршруты следования».

Информацию об очередях перед белорусскими КПП можно посмотреть по ссылке.

На границе легковушек в 2 раза больше чем фур

При этом уже в пятницу, 21 апреля, на границе образовались приличные очереди. Причем, не из грузовиков, как обычно, а из легковых автомобилей.

Так, по данным ГПК, на 12:00 на выезд из Беларуси стояло более 560 легковушек. На границе с Литвой в сумме — 310 автомобилей, с Польшей (на единственном работающем КПП Брест (Тересполь)) — более 250. В Латвию на тот очередей не было.

[info_b]Как отметили в Погранкомитете, к выходным очереди легковых авто возросли в 5 раз.[/info_b]

Ситуация на КПП Котловка

Тем временем фур, стоящих на границе, получилось в 2 раза меньше. В Литву выезжали в сумме 110 грузовых авто, в Польшу (через единственный работающий пункт пропуска Козловичи (Кукурыки)) — более 160.