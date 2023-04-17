На границе Беларуси с ЕС куда-то пропали колонны фур. В ГПК все равно недовольны?

Опубликовано: 17.04.2023 11:37 , Обновлено: 17.04.2023

За выходные 15-16 апреля очереди из грузовиков на границе Беларуси со странами Евросоюза «сократились в разы». Об этом сообщили в телеграм-канале "#1регион". Что говорят в Госпогранкомитете?

«Очереди из легковых и грузовых автомобилей, которые ожидают возможности выехать из Беларуси на территорию ЕС, за выходные существенно сократились», — отметили в тг-канале “#1регион”.

Так, по данным Госпогранкомитета на утро 17 апреля, на выезд из Беларуси в Польшу через единственный работающий грузовой погранпереход Козловичи (Кукурыки) стояло всего 120 фур. Тогда как ранее там могло скопиться в 4 раза больше — до 500.

[info_b]К слову, легковых автомобилей через Брест (Тересполь) на 10:00 также не было, в очереди стояло лишь 4 автобуса. Для сравнения: в пятницу утром выехать из Беларуси хотели более 60 машин.[/info_b]

На границе с Латвией в пункте пропуска Григоровщина (Патерниеки) очередь заняли 185 фур, в Урбаны (Силене) — 0.

Больших проблем с грузовиками также не наблюдается и на границе с Литвой. Так, на погранпереходах Котловка (Лаворишкес), Видзы (Тварячюс), Привалка (Райгардас), по данным ГПК на 10:00 17 апреля, их вообще не было. А через Каменный Лог (Мядининкай) пытались выехать 100 фур, через Бенякони (Шальчининкай) — 240.

Таким образом, по данным на 10:00 17 апреля на границах с Евросоюзом стояли около 645 грузовых автомобилей, тогда как в пятницу утром 14 апреля там скопилось более 1540 фур.

«Продолжают оформлять с задержками»

Несмотря на снижение нагрузки, в ГПК все равнозаявили, что «сопредельные контрольные службы продолжают оформлять грузовой транспорт с задержками».

Там сообщили, что в выходные дни «скопление грузовиков фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи)» и что за два дня «сопредельные страны оформили в среднем 50% фур от нормы».

«Снижение торговой активности с недружественными странами»

В свою очередь в Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси 17 апреля сообщили, что в январе-марте 2023 года через белорусскую границу со странами Евросоюза «проследовало 273 тыс. грузовых автомобилей», а это «почти на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022 года». Соответственно уменьшился и объем перемещенных этими грузовиками товаров.

«Сокращение грузопотока и товарооборота в направлении Евросоюза логично обусловлено существенным снижением активности торговых отношений с отдельными недружественными странами», — заявили там.

Однако в ГТК подчеркнули, что «белорусский бизнес перестроил логистику ввоза/вывоза товаров, нашел новых поставщиков и новые рынки сбыта».

«Такая тенденция, а также принятые таможенными органами меры позволили в первом квартале 2023 года увеличить поступления в республиканский бюджет. Так, за январь-март 2023 года от деятельности белорусской таможни в бюджет поступило более 3 млрд. рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — добавили в ведомстве.