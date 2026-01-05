На границе Беларуси и Польши очередь машин выросла в 6,5 раз

Опубликовано: 05.01.2026 11:30 , Обновлено: 05.01.2026

Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что на выезд из Беларуси очереди за новогодние подарки на границе с Польшей выросли в 6,5 раз. Причем это не фуры, а легковушки.

По данным ГПК, самый загруженный сейчас переход - Брест-Тересполь, где скопилось около 800 легковых автомобилей. Традиционно белорусские пограничники обвинили в этом медленную работу польских коллег. По словам представителей ГПК, польские службы пропускают через границ всего 29% от белорусской нормы.

В пограничной службе Польши скопление машин на белорусской стороне границы пока никак не комментировали.

Тем временем очереди выросли и на других пунктах пропуска. На недавно открытом КПП Бобровники стоят порядка 100 легковушек.

В то же время, в Литву ждут проезда намного меньше автомобилей. “По состоянию на 10:00 перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 40 легковушек”, - сообщили в ГПК Беларуси.

Напомним, что Польша недавно открыла несколько лет закрытые пункты пропуска на границе с Беларусью. Такое решение там назвали - шагом навстречу требованиям жителей польского приграничья. Те традиционно зарабатывали на потоке туристов и едущих “на закупы” белорусов. Впрочем, Варшава предупредила, что работа КПП пока идёт в тестовом режиме и будет зависеть от безопасности на границе.