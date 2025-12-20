На границе Беларуси и ЕС снова возникли очереди

Опубликовано: 20.12.2025 12:10 , Обновлено: 20.12.2025

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что на всех пунктах на границе страны с ЕС суммарно скопилось 2165 грузовых автомобилей и порядка 65 легковых.

При этом самые длинные очереди белорусские пограничники зафиксировали на пропускных пунктах Польши Кукурыки (Козловичи) — 1430 машин. А на недавно открытом КПП Бобровники (Берестовица) ждут проезда 195 грузовиков.

В то же время в направлении литовских Мядининкая (Каменный Лог) и Шальчининкая (Бенякони) собрались 540 фур.

Что касается легковых машин, то на польском погранпереходе Кузница Белостоцкая (Брузги) ждут проезда 55 легковушек, а на Тересполе (Брест) — 10 легковых авто. Также в Польшу ждут прохождения таможенных и пограничных процедур 52 автобуса. Из них 49 перед Тересполем (Брест) и 3 перед Бобровниками (Берестовица).









Такие цифры могли бы показаться смешными на фоне сообщений осенью, когда на границе насчитывали от 6 до 7 тысяч фур и сотни легковушек. Однако после открытия Польшей дополнительных пропускных пунктов скопления автомобилей значительно сократились.

Тем не менее в преддверии новогодних и рождественских праздников можно ожидать традиционного увеличения очередей на выезд из Беларуси в направлении Евросоюза.