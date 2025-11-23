На Гомельщине начали строить масштабную дамбу. Станет местом отдыха?

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Опубликовано: 23.11.2025 10:05 , Обновлено: 23.11.2025

Пресс-служба Гомельского облисполкома сообщила, что в конце ноября в посёлке Плесы под Гомелем началось строительство масштабной дамбы для защиты от наводнений и подтоплений, которые регулярно случаются весной.

«Периодически случаются паводки, вода выходит на самый верх набережной в центральном парке, серьезно подтапливаются большие территории областного центра и Гомельского района», — пояснили в облисполкоме.









«Реализация этого проекта позволит вывести из-под угрозы подтопления около 300 гектаров земель, а также в соответствии с генеральным планом Гомеля развивать в Плесах жилищное строительство, комфортно разместить около 30 тысяч человек, построить социальные и культурные объекты, торговые точки и транспортную инфраструктуру», — заявил заместитель генерального директора Гомельского областного УКС Николай Гаврилкин.

Сооружение будет представлять собой земляную насыпь из 500 тысяч кубометров грунта. Также будут построены водоёмы-накопители, которые планируется сделать «центрами рекреационных зон отдыха», и установлены насосные станции, водосбросные сооружения и коллекторы.

«Проект серьёзный, работы уже ведутся: срезка растительного грунта, корчёвка пней, вырубка древесно-кустарниковой растительности, мульчирование почвы. Дамба пойдёт по направлению на северо-восток к железнодорожному мосту через Сож. Завершить проект необходимо в декабре 2027 года. Для этого у нас есть все необходимые компетенции, силы, средства и ресурсы», — пообещал Гаврилкин.