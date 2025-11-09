На берегу Смолевичского водохранилища заметили белую пену. Минприроды ответило, что с водой

Опубликовано: 09.11.2025 12:16 , Обновлено: 09.11.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси заявило, что проверило состояние воды в Смолевичском водохранилище после появления видео в TikTok. В Минприроды заверили, что водоём не загрязнён, и состояние воды соответствует «сезонной норме».

«По результатам проверки, проведённой районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, фактов загрязнения или сброса посторонних веществ в водоём не установлено», — заявили в ведомстве.

Там объяснили, что обильная пена на берегу водохранилища «имеет естественную природу» и появилась из-за активного разложения водной растительности (водорослей) в осенний период.

«В результате… выделяются органические вещества, способствующие образованию пены при смешивании воды с воздухом», — утверждают в Минприроды.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как на берегу Смолевичского водохранилища скопилась обильная белая пена.