На «Белшине» показали календарь 2023 со своими сотрудницами. Они прошли кастинг

📷 Фото

Опубликовано: 22.12.2022 16:18 , Обновлено: 22.12.2022

На предприятии «Белшина» выпустили календарь на 2023 год с фотографиями 12-ти своих сотрудниц. Их отобрали в результате кастинга.

На фото работницы «Белшины» предстали в различных образах. Один в платьях, другие в штанах — все на фоне огромных шин или автомобилей.

А на обложке календаря — силуэт женщины и принт шины.

Впрочем, вы сами можете оценить сотрудниц предприятия.

Можно ли купить такой календарь всем желающим или он только корпоративный — неизвестно.

[info_b]ОАО «Белшина» — производитель автомобильных шин. Выпускает шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъёмно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. [/info_b]