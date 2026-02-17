МВД разослало белорусам СМС — «Под угрозой обыска!»

Опубликовано: 17.02.2026 14:02 , Обновлено: 17.02.2026

Многие белорусы во вторник, 17 февраля, получили сообщения от МВД. Оно пришло в виде СМС и начиналось с пугающей фразы о звонках и угрозах обысков.

«Звонят и под угрозой обыска склоняют передать деньги курьеру для декларирования? Не верьте! Цель — похитить ваши сбережения! Положите трубку. Позвоните родственникам и 102!» — говорится в сообщении МВД.

В последнее время в Беларуси мошенники действительно принимают личины сотрудников силовых ведомств, налоговой, коммунальщиков. И несмотря на постоянные предупреждения, все равно находятся те, кто становится жертвами преступников.

Поможет ли такая рассылка СМС — большой вопрос. Судя по всему, в этот раз их отправили после случая, произошедшего на днях в Чечерском районе.

Житель агрогородка Отор согласился по звонку якобы представителя фирмы на замену домофонов. Сельчанин получил на телефон код, который передал мошенникам. Однако на этом история не закончилась.

Спустя несколько часов на его телефон вновь поступил звонок, но только в этот раз от якобы милиционера, который сообщил, что мужчина попал на удочку злоумышленников, которые уже задержаны.

Ему сообщили, что в ближайшее время в его доме будет обыск и если там хранится какая-то наличность, чтобы не лишиться ее, лучше отнести деньги в банк и действовать по инструкции. Собрав все сбережения, а это порядка 3,5 тысяч рублей, житель Отора отправился в Чечерск.

Спасло доверчивого жителя агрогородка то, что по пути в банк он всё-таки догадался, что речь может идти о мошенничестве. И вместо банка он пошел в милицию, прямо вместе с деньгами.