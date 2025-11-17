МВД призвало белорусов отключить эту «безобидную функцию» в мобильном

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Опубликовано: 17.11.2025 09:59 , Обновлено: 17.11.2025

Министерство внутренних дел (МВД) призвало белорусов отказаться от одной «безобидной функции» современных мобильных телефонов. Как пояснили в ведомстве, именно она нередко помогает злоумышленникам заполучить важные персональные данные о белорусах, которые они затем используют для совершения преступлений.

Речь о геометках и функции геолокации. Как пояснил заместителя начальника Главного управления по противодействию киберпреступности (ГУПК) МВД Александр Рингевич, в нынешних условиях становятся опасными даже такие банальные вещи, привычные людям, ведущим активную жизнь в социальных сетях, как указание геотегов к фотографиям или публикациям.

Поскольку они выдают информацию о вашем месторасположении, пояснил представитель МВД, злоумышленники всё чаще используют её в своих преступлениях.

“Зная, что в настоящее время вы находитесь в отпуске, мошенники могут попытаться взломать аккаунты или украсть деньги с банковских платёжных карт. Публикуя в онлайн-режиме фото из путешествий или с праздников, вы невольно сообщаете, что вас нет дома. Это может повлечь за собой квартирные кражи”, - рассказал о некоторых способах использования геотегов преступниками Рингевич.

Кроме того, активное использование геометок выдаёт злоумышленникам ваши излюбленные маршруты, ваши привычки и те места, куда вы регулярно наведываетесь. Всю эту информацию вполне могут использовать в противоправных целях, а включённая функция геолокации может привести к утечке данных через приложения, которые могут собирать и передавать информацию с вашего телефона третьим лицам.

В связи с этим в МВД призвали белорусов проявлять осторожность при публикации фото в соцсетях, и не выдавать иным способом информацию о своём местонахождении - в том числе, не рассказывать в соцстеях о своих планах и намеченных поездках.

Отметим, что в некоторых случаях призыв МВД отключать в телефонах геолокацию может, наоборот, навредить человеку. Прямо противоположную рекомендацию, как правило, дают белорусские спасатели тем, кто отправляется в лес - за грибами, ягодами или просто на прогулку. В случае, если вы заблудитесь в лесу, геолокация может помочь и вам самим, и спасателям, выдвинувшимся к вам на помощь. Так что в случае с геолокацией, как и со многими другими возможностями современных технологий, следует всегда взвешивать риски и возможности от их применения и использовать их там, где это уместно и несёт вам однозначную пользу.

Эту функцию на телефоне должен включить каждый белорус. Как может спасти жизнь?