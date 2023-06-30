МВД предложило заставить некоторых белорусов обязательно работать. О ком речь?

Опубликовано: 30.06.2023 13:12 , Обновлено: 30.06.2023

Министерство внутренних дел предложило прописать в Уголовном кодексе Беларуси дополнительное требование об обязательном трудоустройстве некоторых белорусов. Кого коснётся нововведение в случае, если оно будет одобрено белорусскими законодателями, 30 июня рассказал глава ведомства Иван Кубраков, который представил документ на заседании Палаты представителей.

Согласно предложению МВД, обязательное трудоустройство будет введено в Беларуси для лиц, за которыми установлен превентивный надзор, сообщило государственное агентство БелТА.

По данным правоохранительного ведомства, порядка 70% рецидивных преступлений совершают именно те, кто “не занят в экономике”, то есть официально не работает. Из числа этих преступлений около 14% выпадает на долю ранее судимых, за которыми установлен превентивный надзор. Таких людей в МВД предложили не только обязать устроиться на работу по трудовому договору (или осуществлять иной разрешённой законом деятельностью), но и оказать им содействие в трудоустройстве.

В законопроекте, который уже был одобрен Палатой представителей в первом чтении, также указаны категории тех белорусов, на которых данная обязанность распространяться не будет:

пенсионеры,

беременные женщины,

инвалиды I и II группы.

Помимо этого, в МВД предложили обязать таких лиц в письменном виде уведомлять органы внутренних дел об изменении их места жительства.

В целом же законопроект предусматривает внесение поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Беларуси. Все они, по словам Кубракова, “направлены на развитие принципа гуманизма уголовно-исполнительного законодательства”, а также “совершенствование правоотношений в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности”.