МВД предложило новую административку для двух категорий белорусов. А штрафы будут?

Опубликовано: 25.02.2026 11:43 , Обновлено: 25.02.2026

Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) предложило ввести дополнительную административную ответственность ещё для двух категорий граждан, с которыми постоянно работает милиция. И это уже не просто предложение, а полноценный законопроект, который 25 февраля вынес на суд депутатов глава ведомства Иван Кубраков.

На заседании Палаты представителей Национального собрания министр представил законопроект “Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений”. Он предполагает введение новых штрафов для так называемых “подотчётных” граждан - тех, с кем милиция проводит индивидуальную профилактическую работу. Такие лица стоят на учёте в органах внутренних дел (ОВД).

Законопроектом предлагается ставить на такой профилактический учёт ещё две категории граждан:

тех, кто вышел из лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), куда, в числе прочего, по решению суда направляют на принудительное лечение алкоголизма,

тех, кто приговорён к наказанию в виде штрафа.

Досрочно снять с такого профучета, согласно предложенным законопроектом нововведениям, смогут по решению руководителя территориального ОВД, но не ранее чем через шесть месяцев со дня постановки на учет и только при выполнении провинившимся ряда условий. Обязательными условиями будет следующее:

официальное трудоустройство на протяжении минимум полугода,

отсутствие фактов совершения домашнего насилия,

прохождение коррекционной программы,

согласие пострадавшего.

Дополнительную административную ответственность же, по информации МВД, предлагается ввести для подучетных за невыполнение двух возложенных на них обязанностей:

за непринятие мер по трудоустройству,

за отказ от лечения алкоголизма.

Впрочем, появятся ли в КоАП новые штрафы, пока не понятно. Исходя из заявления главы МВД, упор всё же делается на другие виды административного взыскания - общественные работы или административный арест. По мнению ведомства, такое наказание будет служить дополнительным стимулом для поиска работы, но исключат лишнюю финансовую нагрузку на семейный бюджет близких нарушителя, а самой семье дадут условную передышку “хотя бы на некоторое время”.

“Законодательное закрепление предложенных изменений позволит повысить результативность профилактики, усовершенствовать содержание и направленность корректирующего воздействия на поведение и образ жизни отдельных категорий граждан”, - озвучил своё мнение Кубраков.

Законопроект уже принят в первом чтении. Это означает, что депутаты одобрили его основные положения, но для того, чтобы документ вступил в силу, ему ещё предстоит пройти несколько обязательных стадий согласования. Во-первых, перед вторым чтением в Палате представителей проводится проработка деталей документа в профильных комиссиях. На этом этапе законопроект может претерпеть правки и дополнения.

После голосования по проекту документ передадут на одобрение Совету Республики, а затем - на подпись Президенту. Лишь после этого закон полноценно заработает.