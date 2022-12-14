МВД предложило детям рассказать Кубракову о своих хороших поступках

Опубликовано: 14.12.2022 11:49 , Обновлено: 14.12.2022

МВД Беларуси объявило конкурс для детей, в котором предложило рассказать им о своих хороших поступках в 2023 году «главному милиционеру страны». Но не только.

Кроме достойного поступка, в письме главе МВД Ивану Кубракову, нужно также рассказать, в какой милицейской службе ребенок «мечтает работать в будущем».

Участвовать смогут только дети младше 14 лет, и при условии, что они подписаны на все соцсети МВД.

Конкурс пройдет с 19 по 26 декабря.

Пяти детям, которые напишут самые лучшие письма, обещают подарки и билет на новогоднюю елку во Дворце Республики. А победителю — подарок от Кубракова. Какой — пока неизвестно.