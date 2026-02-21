МВД поздравило белорусов с днем белорусского языка: «Русский язык не отличает нас от других»

Опубликовано: 21.02.2026 09:06 , Обновлено: 21.02.2026

В официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Беларуси появилось поздравление с Международным днём родного языка. Оно написано на белорусском языке, и в тексте говорится о его важности для самоидентификации белорусов.

«Понятие «родной язык» рассматривается как многогранное явление. Это одновременно и «родной язык», усвоенный с первых шагов, и этнический идентификатор, связывающий нас с предками, и функциональный инструмент мышления. Идеальная ситуация – это когда все эти элементы сходятся в одной точке», — говорится в поздравлении, которое изначально было опубликовано в ведомственном издании «На страже».

В МВД процитировали Президента Беларуси Александра Лукашенко: «Нам необходимо позаботиться о том, чтобы каждый белорус знал белорусский язык. Исторически сложилось так, что наш язык также является русским. Но русский язык не отличает нас от других, например, от русских. А вот белорусский язык отличает».

Международный день родного языка — не официальный праздник в Беларуси, однако он был учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно по всему миру. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения, именно поэтому там призывают сохранять лингвистическое богатство.