Музей истории белорусской литературы пригласил минчан на выставку картин Василия Быкова

Опубликовано: 23.01.2024 14:59 , Обновлено: 23.01.2024

Государственный музей истории белорусской литературы анонсировал открытие временной литературно-документально-художественной выставки, посвященной Василию Быкову. На выставке, приуроченной к 100-летию со дня его рождения, народный писатель Беларуси предстанет ещё и как талантливый график и живописец.

Как отметили сотрудники музея, даже среди белорусов не многие знают о том, что “всемирно известный писатель пробовал свои силы и в изобразительном искусстве”.

“При жизни об этой странице его творческой биографии знали только его родственники и близкие друзья”, - отметили организаторы выставки.

Между тем, творческое наследие Быкова насчитывает сотни произведений, ведь в юности он мечтал стать профессиональным художником. Ради этого он даже поступил на отделение живописи Витебского художественного училища, но из-за нехватки денег ему пришлось отказаться от сулящей туманные перспективы учёбы в пользу заводского училища.

“Я скучал по искусству, в свободное время бегал по музеям. Порой вечером подходил к художественной школе, заглядывал в низкие окна скульптурного класса, всматривался в знакомые лица счастливчиков. Но не зашёл ни разу. Было стыдно и больно…” — признавался Быков, будучи уже состоявшимся писателем.

Впрочем, совсем отказаться от изобразительного искусства Быков не смог и продолжал рисовать даже на фронте, а после демобилизации даже работал в художественных мастерских в Гродно.

На нынешней выставке, которая стартует в Минске 25 января и продлится до 5 мая 2024 года , пообещали показать более 70 графических и живописных работ Быкова - пейзажи, дома, дворы из детства, воспоминания о войне, случаи из жизни, самоироничные зарисовки и так далее.

Помимо самих картин и графических зарисовок посетителям выставки пообещали также представить фотографии и личные вещи Быкова, его книги и рукописи, письма и документы из фондов Государственного музея истории белорусской литературы.