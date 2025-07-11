Можно ли ребёнку гулять после 23:00 с совершеннолетним другом? А наблюдать за ним из окна? В милиции Минщины объяснили

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Опубликовано: 11.07.2025 16:17 , Обновлено: 11.07.2025

В связи с летними каникулами в Солигорском РОВД решили напомнить родителям об ответственности за нахождение несовершеннолетних на улице в позднее время. Напомним, согласно законодательству, детям до 16 лет запрещено находиться вне дома без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич ответил на интересные и неочевидные вопросы родителей.

Действует ли правило в деревне? Да, действует. По словам представителя милиции, «норма закона не имеет никаких оговорок и действует в том числе и в сельской местности».

Если ребёнок гуляет во дворе, можно ли просто присмаривать за ним из окна? Такой способ контроля, утверждают в милиции, не является выполнением обязанности по сопровождению ребёнка.

Может ли ребёнок гулять с совершеннолетним другом? Закон это разрешает, но с одним уточнением. Ребёнок должен находиться на улице после 23:00 с ведома родителей.

При этом, как пояснили в ИДН, «случайные совершеннолетние — плохой вариант».

Какая ответственность предусмотрена?

За нарушение этого правила для родителей предусмотрена административная ответственность:

За нахождение ребёнка на улице без сопровождения — штраф в размере до 2 базовых величин (84 рублей).

А если ребёнок во время поздней прогулки совершит правонарушение (за которое сам не может нести ответственность в силу возраста), то действия родителей могут быть квалифицированы как невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В этом случае штраф составит до 10 базовых величин (420 рублей).

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