Можно ли белорусам жечь траву у себя на участке? В МЧС назвали размеры штрафа

Опубликовано: 15.03.2026 16:08 , Обновлено: 15.03.2026

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) сообщили, что в ведомство обращаются с вопросами неназванные жители страны, которые хотят знать, можно ли жечь траву на своем приусадебном участке.

Оказывается, даже на своей личной земле сжигание травы прямо на корню запрещено. И хотя такое нарушение не грозит уголовной статьей, административная ответственность там серьезная.

«Требования правил пожарной безопасности также запрещают выжигание сухой растительности на корню, но на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства. В данном случае административная ответственность наступает в соответствии со статьей 24.36 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях)», – сообщили в МЧС.

[inf]Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренные этой статьей КоАП, составляют: до пяти базовых величин почти во всех случаях, но вырастут до тридцати базовых величин, если оно повлекло пожар и уничтожение или повреждение чужого имущества. За повторное в течение года аналогичное нарушение сумма вырастет от десяти до пятидесяти базовых величин.[/inf]

Что касается выжигания травы в полях и на общественных территориях и землях, то такое нарушение подпадает под статью 16.40 Кодекса об административных правонарушениях. Но тут может быть применена уголовная статья, если ущерб будет в особо крупном размере.

Причем штрафы имеют право выписать как сотрудники государственных природоохранных учреждений. Так что обойдутся без милиции.