Может ли наниматель публиковать личный телефон работника? Ответили в НЦЗПД

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Опубликовано: 17.04.2023 12:55 , Обновлено: 17.04.2023

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси рассказали, имеет ли право наниматель опубликовать личный номер телефона своего работника на сайте организации. Можно ли потребовать удалить эту информацию?

В НЦЗПД привели пример, когда наниматель не удалил личный мобильный номер своего бывшего работника, несмотря на его «многочисленные требования».

«Жалоба об этом поступила от гражданина к нам в Центр. В результате проведенной с оператором работы информация была удалена», — отметили в Центре.

Там обратили внимание, что согласно статье 5 Закона о защите персональных данных, «размещение на сайте организации личных данных работника возможно только с его согласия». Это касается:

номера личного телефона;

адреса места жительства;

адреса личной электронной почты.

«Обработка персональных данных без наличия правовых оснований, предусмотренных Законом о защите персональных данных, является незаконной и может влечь установленную законом ответственность», — подчеркнули в НЦЗПД.

Исходя из этого, получается, что работники имеют право потребовать от нанимателя удалить личный номер с сайта организации.