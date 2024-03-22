Могут ли белорусы проводить розыгрыши призов в соцсетях? В МАРТ ответили
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разъяснило, можно ли белорусам будет с 27 апреля 2024 года (когда заработают законодательные изменения) проводить в соцсетях и мессенджерах розыгрыши призов.
В ведомстве напомнили, что с 27 апреля начнут действовать внесенные указом президента изменения в указ «О проведении рекламных игр в Республике Беларусь». Согласно положению о проведении рекламных игр, таковыми не являются конкурсы и другие мероприятия, для участия в которых не требуется сделать заказ , приобрести или использовать товар или предоставить документы , которые подтверждают заказ, приобретение или использование.
Это относится в том числе к розыгрышам в интернете, если, конечно, для доступа к ресурсу не нужно платить.
Если для участия в конкурсе человеку нужно нужно быть подписчиком аккаунта, сделать репост или разместить фото с хештегом, то это, согласно законодательству, не рекламная игра, то есть запрета на проведение нет.
Ранее Телеграф рассказывал, как белорус выиграл автомобиль модели BMW 740i M Sport в лотерее в аэропорту Дубая. По информации организаторов, гражданин Беларуси стал победителем у них впервые.