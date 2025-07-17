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"Могут быть вовлечены в преступную деятельность" - Милиция разослала белорусам СМС с предупреждением

"Могут быть вовлечены в преступную деятельность" - Милиция разослала белорусам СМС с предупреждением
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Милиция 17 июля снова устроила массовую рассылку телефонных СМС-сообщений белорусам. Узнали, к кому на этот раз решили обратиться милиционеры и о чём предупредили.

Сразу несколько читателей Telegraf.news прислали в редакцию скриншоты сообщений от ГУВД Мингорисполкома с одинаковым содержанием.

“Родители, контролируйте досуг своих детей. Они могут быть вовлечены в преступную деятельность”, - гласило СМС, полученное читателями от милиции.

Точно не известно, по какому принципу правоохранительные органы выбирают адресатов для той или иной тематической информационной рассылки, но у читателей, которые получили сегодняшние сообщения, действительно, есть дети.

Скриншот прислан читателем Telegraf.news
Скриншот прислан читателем Telegraf.news

Судя по всему, массовая рассылка стала частью профилактической работы, которую правоохранители проводят во время школьных каникул. О какой именно “преступной деятельности”, в которую, по мнению милиции, могут оказаться вовлечены дети, в сообщениях не уточняется. Однако ранее в МВД выражали обеспокоенность ростом статистики так называемых “пьяных вечеринок”, в которых нередко участвуют дети.

Согласно официальной статистике, озвученной в прошлом месяце, в этом году милиционеры зафиксировали уже более 300 подобных мероприятий, в участвовали более 700 детей . Как заявили в МВД, на таких мероприятиях подростки нередко употребляют алкоголь, сигареты, вейпы и даже наркотики.

Ещё одной проблемой в МВД назвали вовлечение несовершеннолетних в распространение запрещенных веществ, а также в киберпреступления. Таких фактов летом становится больше, признались в ведомстве.

Именно поэтому начальник отдела милиции общественной безопасности МВД Александр Близнюк “настоятельно рекомендовал” родителям подростков летом “больше интересоваться реальным и виртуальным кругом общения своих детей”, а также контролировать их досуг и регулярно напоминать о правилах безопасного поведения в быту, на объектах транспорта, вблизи водоемов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце милиция устраивала аналогичную массовую информационную рассылку белорусам. В тот раз к абонентам белорусских мобильных операторов решили обратиться посредством СМС-сообщений, чтобы предупредить об уголовной ответственности в 15 лет тюрьмы.

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