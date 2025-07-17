"Могут быть вовлечены в преступную деятельность" - Милиция разослала белорусам СМС с предупреждением

📷 Фото

Опубликовано: 17.07.2025 12:36 , Обновлено: 17.07.2025

Милиция 17 июля снова устроила массовую рассылку телефонных СМС-сообщений белорусам. Узнали, к кому на этот раз решили обратиться милиционеры и о чём предупредили.

Сразу несколько читателей Telegraf.news прислали в редакцию скриншоты сообщений от ГУВД Мингорисполкома с одинаковым содержанием.

“Родители, контролируйте досуг своих детей. Они могут быть вовлечены в преступную деятельность”, - гласило СМС, полученное читателями от милиции.

Точно не известно, по какому принципу правоохранительные органы выбирают адресатов для той или иной тематической информационной рассылки, но у читателей, которые получили сегодняшние сообщения, действительно, есть дети.

Скриншот прислан читателем Telegraf.news

Судя по всему, массовая рассылка стала частью профилактической работы, которую правоохранители проводят во время школьных каникул. О какой именно “преступной деятельности”, в которую, по мнению милиции, могут оказаться вовлечены дети, в сообщениях не уточняется. Однако ранее в МВД выражали обеспокоенность ростом статистики так называемых “пьяных вечеринок”, в которых нередко участвуют дети.

Согласно официальной статистике, озвученной в прошлом месяце, в этом году милиционеры зафиксировали уже более 300 подобных мероприятий, в участвовали более 700 детей . Как заявили в МВД, на таких мероприятиях подростки нередко употребляют алкоголь, сигареты, вейпы и даже наркотики.

Ещё одной проблемой в МВД назвали вовлечение несовершеннолетних в распространение запрещенных веществ, а также в киберпреступления. Таких фактов летом становится больше, признались в ведомстве.

Именно поэтому начальник отдела милиции общественной безопасности МВД Александр Близнюк “настоятельно рекомендовал” родителям подростков летом “больше интересоваться реальным и виртуальным кругом общения своих детей”, а также контролировать их досуг и регулярно напоминать о правилах безопасного поведения в быту, на объектах транспорта, вблизи водоемов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце милиция устраивала аналогичную массовую информационную рассылку белорусам. В тот раз к абонентам белорусских мобильных операторов решили обратиться посредством СМС-сообщений, чтобы предупредить об уголовной ответственности в 15 лет тюрьмы.

Новость Телеграф