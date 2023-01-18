Мобильные операторы отменили повышение цен для белорусов

Опубликовано: 18.01.2023 14:35 , Обновлено: 18.01.2023

Белорусские мобильные операторы МТС и А1 решили не повышать стоимости тарифов и услуг. Ранее они анонсировали рост цен с 31 декабря 2022 года.

«Повышение было отменено. Переноса не было», — сообщили в контакт-центре А1, пишут СМИ. Страницы на сайте оператора о росте цен больше не существует.

В компании МТС также сообщили об отмене повышения стоимости. На сайте сказано, что «тарифы на основные услуги и фиксированную связь останутся без изменений».

Отметим, что ранее в А1 подчеркивали, что повысят тарифы только в случае согласования с регулятором.

Цены на какие тарифы планировали поднять операторы, можно посмотреть по ссылке.