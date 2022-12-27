Мобильные операторы объявили о повышении цен для белорусов

Опубликовано: 27.12.2022 12:09 , Обновлено: 27.12.2022

Мобильный оператор МТС объявил о повышении цен на многие услуги с 31 декабря 2022 год. В компании А1 сообщили об аналогичном решении, однако назвали условие.

Новые цены МТС

Так, сначала МТС планировал повысить тарифы с 26 декабря, но позже перенес подорожание на последний день года.

Мобильный оператор сообщил о повышении абонентской платы по тарифным планам для корпоративных абонентов и абонентов массового рынка (в среднем до 5%) и услуг фиксированного интернета (в среднем на 5,5%).

«Изменения не затронут социальные тарифные планы „Близкий“, „Особый“, „Детский“, а также не коснутся стоимости голосовых вызовов, услуг „Открытого интернета“ и SMS-сообщений», — уточнили в компании.

Причиной изменения стоимости там назвали развитие инфраструктуры сети, в том числе 4G.

Повышение тарифов А1

Мобильный оператор A1 также сообщил о планах повысить тарифы на некоторые услуги связи для физлиц и компаний. Однако подчеркнули, что сделают это в случае согласования с регулятором.

Так, компания запланировала увеличить размер абонентской платы по многим тарифам.

А еще повысить стоимость интернета сверх объема, который включен в абонентскую плату, и цены на исходящие звонки, SMS и MMS.

Кроме того, в А1 намерены изменить условия по некоторым архивным тарифным планам. Например, безлимит минут внутри сети, который включен в архивные тарифные планы «Стартовый», «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт S» и «Комфорт M», хотят вывести в отдельный пакет «Безлимит минут внутри сети плюс».