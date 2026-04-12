Митрополит Вениамин поздравил православных с Пасхой: "Чтобы не происходило в мире"

Опубликовано: 12.04.2026 08:41 , Обновлено: 12.04.2026

Глава Белорусской православной церкви Московского патриархата (БПЦ МП) обратился к православным верующим в Беларуси с поздравлением по случаю праздника Пасхи.

“Что бы ни происходило в мире, для нас, христиан, есть одна наиважнейшая новость, которая звучит доминантой сегодня и во все дни, управляет нашей жизнью, руководствует нашими поступками, определяет образ мыслей и радостью наполняет наши сердца. «Христос Воскресе!» — вот те слова, с которыми Церковь уже две тысячи лет обращается к каждому, кто ищет ответы на главные вопросы человеческого бытия и радость общения с Богом”, - заявил он.

По его словам, современный мир все больше погружается “в пучину военно-политических конфликтов, социально-экономических нестроений, природных катаклизмов”, что вызывает у многих мысли о приближении конца мира.

“При этом современное информационное пространство, наполненное бесконечным потоком тяжелых новостей и слухов, только усугубляет напряжение и тревогу в мире”, - подчеркнул митрополит.

По словам главы БПЦ МП, верующие должны воспринимать такие новости спокойно: “Поэтому так важно помнить слова Спасителя: «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец»”.

В таком случае он призвал молиться. “Не следует думать, что от нас не зависит исход той брани, которая совершается в этом мире. Наша душа — вот то главное место, где мы боремся с грехом и злом и где мы с помощью Божией строим храм, в котором воцарится Христос”, - говорится в поздравлении митрополита Вениамина.

Напомним, что 12 апреля в Беларуси отмечают Пасху прихожане Белорусской православной церкви, которая следует юлианскому календарю. В прошлые выходные в стране отмечали Пасху католики, протестанты и другие верующие, которые следуют григорианскому календарю.

Разница между календарями — в порядке летоисчисления. Так, юлианский (введен в 45 г. до н.э.) считает високосным каждый 4-й год, отставая от астрономического года. В свою очередь, григорианский (введен в 1582 г.) точнее: пропускает високосный год, если он делится на 100, но не на 400. Разница составляет 13 дней (в XXI веке). С каждым столетием (за исключением лет, кратных 400) разница увеличивается на 1 день.

На самом деле юлианский календарь был более точным для своего времени, но григорианская реформа была введена для возвращения Пасхе традиционного для нее изначального времени после весеннего равноденствия.