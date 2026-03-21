Минздрав предупредил белорусов о весенней обязанности

Опубликовано: 21.03.2026 14:17 , Обновлено: 21.03.2026

Заместителя министра здравоохранения, главный санитарный врач Светлана Нечай в субботу выступила с предупреждением к белорусам о том, что санэпидемслужбы по всей стране занялись контролем состояния територий в населенных пунктах.

“Специалистами санитарно-эпидемиологической службы активизирован контроль за санитарным содержанием и благоустройством территорий населенных пунктов и организаций. В рамках надзорной деятельности проводится оценка принимаемых мер по наведению порядка”, - сообщила главный санитарный врач Беларуси .

Она напомнила об обязанности белорусов “своевременного и полного выполнения предписаний и рекомендаций органов государственного санитарного надзора”.

Также Светлана Нечай призвала всех “активно включаться в наведение порядка” и привести в “надлежащее состояние” земельных участков и прилегающих территорий.