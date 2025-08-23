Минздрав ограничил и запретил купание на 16 пляжах по всей Беларуси и разрешил на 6
В Минздраве Беларуси сообщили, что на 23 августа по всей стране действуют несколько полных запретов и более десятка ограничений на купание на пляжах. Сделано это было после проведения эпидемиологических исследований.
По данным ведомства, на прошедшей неделе взяли 886 проб воды из водоемов. Оказалось, что 5 проб “не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 24 пробы – по микробиологическим”.
Снят запрет на купание:
- пляжи «Западный», «Шведская горка», «Роповский», в микрорайоне Костюковке (Гомель),
- пляж на пруду Броды (Могилев),
- озеро Гусиное (агрогородок Кадино Могилевского района),
- городской пляж на реке Днепр (Шклов),
- пляж на правом берегу пруда (деревня Путники, Шкловский район).
Ограничения введены:
- временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен) на центральном пляже в Гродно,
- введен полный запрет на купание и водный спорт на пляже «Каскад-1» в Гомеле.
Ранее введенные ограничения:
Полный запрет на купание и водный спорт:
- правобережные зоны отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по улице Советской),
- пляж на левом берегу реки Сож (поселок Ченки, набережная),
- пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»),
- пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва),
- зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),
- городской пляж на Днепре (Могилев),
- пляжи на Днепре в районе улицы Фатина и Печерском водохранилище (Могилев),
- пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи),
- пляж на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район).
Ограничения купания для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен):
- центральный городской пляж на реке Днепр (Рогачев, 800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка),
- пляж на озере Комарино (Рогачевский район),
- пляж на озере Святое (Рогачевский район),
- пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),
- пляж на пруду Селище (Кировск),
- городской пляж на реке Днепр (Шклов).
Ранее Telegraf.news писал, что в начале лета специалисты Минздрава предупредили белорусов о такой неприятности, как церкариоз, или «зуд купальщика».
«Начиная с июня мы проводим практически еженедельный контроль и лабораторные исследования воды в местах купания, а также оценку содержания территории пляжей», — сообщил заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.