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Минздрав ограничил и запретил купание на 16 пляжах по всей Беларуси и разрешил на 6

Минздрав ограничил и запретил купание на 16 пляжах по всей Беларуси и разрешил на 6
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В Минздраве Беларуси сообщили, что на 23 августа по всей стране действуют несколько полных запретов и более десятка ограничений на купание на пляжах. Сделано это было после проведения эпидемиологических исследований.

По данным ведомства, на прошедшей неделе взяли 886 проб воды из водоемов. Оказалось, что 5 проб “не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 24 пробы – по микробиологическим”.

Снят запрет на купание:

  • пляжи «Западный», «Шведская горка», «Роповский», в микрорайоне Костюковке (Гомель),
  • пляж на пруду Броды (Могилев),
  • озеро Гусиное (агрогородок Кадино Могилевского района),
  • городской пляж на реке Днепр (Шклов),
  • пляж на правом берегу пруда (деревня Путники, Шкловский район).

Ограничения введены:

  • временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен) на центральном пляже в Гродно,
  • введен полный запрет на купание и водный спорт на пляже «Каскад-1» в Гомеле.

Ранее введенные ограничения:

Полный запрет на купание и водный спорт:

  • правобережные зоны отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по улице Советской),
  • пляж на левом берегу реки Сож (поселок Ченки, набережная),
  • пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»),
  • пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва),
  • зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),
  • городской пляж на Днепре (Могилев),
  • пляжи на Днепре в районе улицы Фатина и Печерском водохранилище (Могилев),
  • пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи),
  • пляж на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район).

Ограничения купания для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен):

  • центральный городской пляж на реке Днепр (Рогачев, 800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка),
  • пляж на озере Комарино (Рогачевский район),
  • пляж на озере Святое (Рогачевский район),
  • пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),
  • пляж на пруду Селище (Кировск),
  • городской пляж на реке Днепр (Шклов).

Ранее Telegraf.news писал, что в начале лета специалисты Минздрава предупредили белорусов о такой неприятности, как церкариоз, или «зуд купальщика».

«Начиная с июня мы проводим практически еженедельный контроль и лабораторные исследования воды в местах купания, а также оценку содержания территории пляжей», — сообщил заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.

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