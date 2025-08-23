Минздрав ограничил и запретил купание на 16 пляжах по всей Беларуси и разрешил на 6

Опубликовано: 23.08.2025 08:21 , Обновлено: 23.08.2025

В Минздраве Беларуси сообщили, что на 23 августа по всей стране действуют несколько полных запретов и более десятка ограничений на купание на пляжах. Сделано это было после проведения эпидемиологических исследований.

По данным ведомства, на прошедшей неделе взяли 886 проб воды из водоемов. Оказалось, что 5 проб “не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 24 пробы – по микробиологическим”.

Снят запрет на купание:

пляжи «Западный», «Шведская горка», «Роповский», в микрорайоне Костюковке (Гомель),

пляж на пруду Броды (Могилев),

озеро Гусиное (агрогородок Кадино Могилевского района),

городской пляж на реке Днепр (Шклов),

пляж на правом берегу пруда (деревня Путники, Шкловский район).

Ограничения введены:

временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен) на центральном пляже в Гродно,

введен полный запрет на купание и водный спорт на пляже «Каскад-1» в Гомеле.

Ранее введенные ограничения:

Полный запрет на купание и водный спорт:

правобережные зоны отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по улице Советской),

пляж на левом берегу реки Сож (поселок Ченки, набережная),

пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»),

пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва),

зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно),

городской пляж на Днепре (Могилев),

пляжи на Днепре в районе улицы Фатина и Печерском водохранилище (Могилев),

пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи),

пляж на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район).

Ограничения купания для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен):

центральный городской пляж на реке Днепр (Рогачев, 800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка),

пляж на озере Комарино (Рогачевский район),

пляж на озере Святое (Рогачевский район),

пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять),

пляж на пруду Селище (Кировск),

городской пляж на реке Днепр (Шклов).

Ранее Telegraf.news писал, что в начале лета специалисты Минздрава предупредили белорусов о такой неприятности, как церкариоз, или «зуд купальщика».

«Начиная с июня мы проводим практически еженедельный контроль и лабораторные исследования воды в местах купания, а также оценку содержания территории пляжей», — сообщил заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.

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