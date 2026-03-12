Минздрав и Минобразования пообещали научить 20 000 белорусских десятиклассников реанимации
Министерство здравоохранения и министерство образования Беларуси объявили о совместной акции, во время которой обязались обучить порядка двух десятков тысяч десятиклассников методам сердечно-легочной реанимации.
Акцию назвали «Запусти сердце», а о ее подробностях рассказали в Национальном пресс-центре.
«В прошлом году мы проводили совместно с Министерством здравоохранения Олимпиаду по оказанию первой медицинской помощи. В этой цикличности будут эти мероприятия идти: один год — «Запусти сердце», другой — Олимпиада», - пояснил замминистра образования Александр Кадлубай.
Сердечно-легочная реанимация в экстренных условиях (на улице, дома, на работе) — это комплекс действий, которые нужно провести для спасения жизни человека при внезапной остановке кровообращения и дыхания до приезда профессиональных медиков.
Кстати, при наличии пульса на сонной артерии проводить непрямой массаж сердца нельзя.