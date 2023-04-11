Минздрав Беларуси определил, что обязательно должно быть в общественных туалетах

Опубликовано: 11.04.2023 14:58 , Обновлено: 11.04.2023

В Беларуси 16 апреля должно вступить в сил постановление Министерства здравоохранения от № 22 от 2 февраля 2023 года «Об утверждении санитарных норм и правил». Им ведомство, среди прочего, определило, что должно быть в общественных туалетах.

[info_b]Под общественными туалетами понимаются «отдельно стоящие или встроенно-пристроенные туалеты (общественные уборные), предоставляемые для пользования неопределенным кругом лиц с взиманием либо без взимания платы за пользование ими», сказано в постановлении.[/info_b]

Согласно документу, там необходимо обеспечивать «исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования». Кроме того, покрытия пола, стен и потолков помещений, оконных и дверных блоков «не должны иметь дефектов и повреждений».

В постановлении прописано, что в общественных туалетах должны быть:

держатели для туалетной бумаги;

туалетная бумага;

урны;

ерши,

накладные сиденья на унитазе;

умывальные раковины для рук, оборудованные смесителями с подводкой горячей и холодной воды;

дозирующие устройства с жидким мылом;

электрополотенце или держатель (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками.

Кроме того, индивидуальные кабины общественных туалетов должны быть оборудованы закрывающимися дверями, крючками для верхней одежды (сумок).

Кстати, также в документе подчеркнули, что «дозирующие устройства для жидкого мыла не должны быть пустыми».

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.