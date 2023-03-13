Минтруда предложило присваивать белорусам квалификации и специальности даже без дипломов. Как?

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Опубликовано: 13.03.2023 15:39 , Обновлено: 13.03.2023

В НИИ министерства труда предложили белорусским работодателям заполнить анкеты на тему присвоения белорусам, которые не прошли формальное обучение и не получили диплом, специальностей и квалификаций.

Для этого в Научно-исследовательском институте труда Минтруда решили создать способ независимой оценки квалификации. По всей видимости, в ведомстве хотят разработать процедуру оценки знаний и навыков белорусов без дипломов, а также соответствия их квалификации профессиональным стандартам, установленным в стране.

Все дело в том, что в планах властей в 2023 году подготовить законопроект “О независимой оценке и сертификации квалификаций». Однако принимать его будут, скорее всего только в 2024 году, передает “Экономическая газета”.

Согласно планам чиновников, новый закон позволит признавать квалификацию (знания, умения и навыки), приобретенную путем неформального обучения (т.е. вне системы образования).

Такая признанная квалификация даст соискателям без дипломов права на трудоустройство, “признание освоенных знаний, умений и полученного опыта, необходимых для выполнения отдельных видов работ”.

Чтобы доказать свои умения и знания придется сдавать экзамены в специальных центрах оценки и сертификации квалификаций. В случае успешного прохождения испытания, белорусам будут выдавать официальный сертификат о квалификации.

Закон будет касаться также и тех профессий или специальностей, которые не отражены в официальных перечнях и списках, а также те, по которым ещё нет обучения в вузах и ссузах. Т.е. совершенно новым. Для них будут разрабатывать новые стандарты. Тут можно представить себе сертификат “наладчика ИИ 2-го разряда” или даже “регулировщика беспилотных автомобилей”.

[info_b]Пройти опрос и заполнить анкету можно [link href=“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZ3UoTlDBvFU_CI48ITTCVFbzBpZUUo7WrVhbRo1HSA7btQ/viewform” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]