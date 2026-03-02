Минтруда отправит чиновников две недели ходить по домам шести категорий белорусов

Опубликовано: 02.03.2026 11:28 , Обновлено: 02.03.2026

Министерство труда и социальной защиты предупредило, что отправит своих сотрудников по домам шести категорий белорусов в рамках республиканской профилактической акции, которая будет проходить по всей стране в течение ближайших двух недель.

Профакция стартовала в понедельник, 2 марта, и продлится до 18 марта под девизом “За безопасность вместе!” Её периодически проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям для предупреждения пожаров и гибели людей.

В рамках акции специалисты пообещали провести обследование противопожарного состояния домовладений шести категорий белорусов:

одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан,

одиноких и одиноко проживающих инвалидов,

ветеранов Великой Отечественной войны,

семей с детьми, поставленных на учёт как находящиеся в социально опасном положении,

пожилых граждан, проживающих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни,

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и использующих своё жильё для сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Для этих категорий намечены адресные проверки технического состояния электро- и теплоустановок, газового оборудования в домах.

В Минтруда предупредили, что их сотрудники присоединятся к работникам МЧС в подомовых обходах таких граждан. Планируется, что в рамках профилактики с жильцами проведут инструктивно-разъяснительную работу. В частности, специалисты Минтруда расскажут людям о тех услугах по обеспечению их безопасности, которые они могут получить от государственных организаций.

Кстати, в рамках акции любой человек может сам обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, чтобы у него также провели противопожарное обследование жилья.

А по итогам проверок местные власти должны будут подготовить официальные письма детям одиноко проживающих пожилых людей и проинформировать их о необходимости оказания помощи в создании безопасных условий проживания.

Кроме того, в утверждённом госорганами плане нынешней профилактической акции сказано, что одиноким пенсионерам и инвалидам, а также многодетным семьям могут оказать помощь в установке автономных пожарных извещателей и ремонте печей, электропроводки, а также в наведении порядка на территории домовладений.

Если же проверяющие выявят непосредственную угрозу возникновения пожара, пенсионеру или инвалиду могут предложить съехать с потенциально опасного жилья до завершения ремонтных работ, предложив варианты временного проживания. Аналогичные меры для обеспечения безопасных условий проживания несовершеннолетних могут применяться к семьям с детьми.