Минтранс объявил о запуске в Беларуси пассажирских перевозок по рекам

Опубликовано: 19.03.2026 10:59 , Обновлено: 19.03.2026

Министерство транспорта сообщило, что с 24 – 25 марта этого года в Беларуси стартуют пассажирские перевозки по рекам. В стране действуют на 2026 год 7 речных портов.

По словам начальника управления морского и речного транспорта Минтранса Руслана Мороза, на навигацию 2026-го года чиновники возлагают большие надежды:

«В отличие от прошлого года, нынешней весной началось половодье. Это означает, что воды будет достаточно в реках, в том числе на внутренних водных путях, что будет способствовать эффективной работе речного транспорта. Для этого имеются все необходимые условия»

Конкретно пассажирские перевозки будут осуществляться на некоторых участках рек Припять и Сож (речные порты в Гомеле, Пинске и Бресте), пообещали в Минтрансе.