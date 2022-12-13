«Минсктранс» массово отменил автобусы в Варшаву, Вильнюс и Ригу

📷 Фото

Опубликовано: 13.12.2022 17:19 , Обновлено: 13.12.2022

Государственное предприятие «Минсктранс» отменило рейсы по международным маршрутам в Польшу, Литву и Латвию и обратно на новогодние праздники.

Об этом перевозчик сообщил на своем сайте. Согласно графику, 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года не пойдут в рейс 27 автобусов.

Так, на 31 декабря «Минсктранс» отменил несколько рейсов из Минска в Ригу, Каунас и Варшаву, а также обратно.

1 января перевозчик решил не отправлять 13 автобусов в Ригу, Вилюнюс, Варшаву и назад.

В таблице ниже указано время отмененных рейсов: