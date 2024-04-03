"Минскпроект" показал, как будет выглядеть новый парк на месте "Дримлэнда"

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Опубликовано: 03.04.2024 13:49 , Обновлено: 03.04.2024

На месте ликвидированного комплекса "Дримлэнд" в Минске строят парк "Народного единства". Унитарное предприятие "Минскпроект" показало, как он будет выглядеть.

Новый парк запланировали открыть на участке вдоль проспекта Победителей, на берегу реки Свислочь. Его территория составит около 16,2 га.

Часть сооружений “Дримлэнда” решили демонтировать, часть - оставить. Некоторые здания переделают под информационный центр и пункт быстрого питания. Арендные сооружения для мероприятий, туалет и склады пообещали сохранить.

Главный вход в парк «Народного единства» предложили акцентировать “торжественным порталом и интерактивной композицией «Беларусь», вероятно, в виде колоннады. Это также площадь для проведения государственных мероприятий.

Центральное место нового парка пообещали отдать под ландшафтную композицию “Беларусь” площадью 2,4 га. Очертания в плане центральной части повторят контур карты страны, а внутри будут созданы русла рек, контуры озер и зеленые массивы заповедных мест. Русла рек предложили выполнить в виде сухих ручьев с применением георешетки и засыпкой гравием, посадкой вдоль берегов декоративной растительности в виде камыша, луговых трав и цветов.

В северо-западной части парка предусмотрели детскую площадку с игровыми комплексами, площадку для волейбола и зону отдыха с беседками.

Какой же парк без озеленения? Власти пообещали максимально сохранить существующие зеленые насаждения: различные породы деревьев, кустарников, растений.

На условных местах размещения каждого областного центра и города Минска в композиции “Беларусь” предложили установить электронные инфообъекты, где посетители смогут прослушать и прочитать информацию об истории, достижениях и перспективах развития городов и страны в целом.

О ликвидации парка “Дримлэнд” стало известно в августе 2023 года. Он проработал 20 лет. Летом 2022 года продавали офисно-торговый центр “Дримлэнд”.

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