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Минское метро показало новые поезда

Минское метро показало новые поезда
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📷 Фото

Минская подземка показала новые вагоны и составы, которые сделали в России и уже отправили в Беларусь. Два поезда модели «Минск-2024», изготовленных на заводе «Метровагонмаш», должны попасть в электродепо ТЧ-2 «Могилёвское» для финальной подготовки.

Всего же в рамках договора, подписанного в феврале 2025 года, Минский метрополитен ожидает 20 новых вагонов.

Новые поезда, как и те, что уже были поставлены в Минск, оснащены зарядками для мобильных устройств и имеют сквозные переходы между вагонами.

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В головных вагонах можно найти специальные места для маломобильных пассажиров. А дизайн поездов, естественно, выполнен в фирменных цветах Минского метрополитена.

В Минском метрополитене настаивают, что хотя сами вагоны производят в России, в их конструкции используются комплектующие с белорусских предприятий:

  • гасители колебаний;
  • элементы освещения салона и кабины машиниста;
  • стеклоочистители;
  • а также бортовая система безопасности движения.

Новые составы предназначены для модернизации парка Автозаводской линии (второй по возрасту в Минске).

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