Минским школьникам и учителям предложили в танце показать "положительный образ сотрудника КГБ"
Лицей БГУ обьявил творческий конкурс «Первые среди равных» в рамках патриотического воспитания, в ходе которого учащихся и учителей попросили нарисовать комикс про сотрудников КГБ. Или так станцевать, чтобы сформировать "положительный образ сотрудника органов государственной безопасности, наиболее объективно отражающих деятельность КГБ".
Такие условия содержатся в условиях [link href=“https://lyceum.by/files/Polozhenie_konkurs_Pervye_sredi_ravnyh.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] конкурса [/link]. Всего же соревнования будут проходить в таких номинациях:
- «Графический роман (комикс)»;
- «Вирусное видео»;
- «Литература»;
- «Музыка»;
- «Хореография»;
- «Диджитал решение».
Одной из целей конкурса там назвали “популяризацию исторического наследия выдающегося уроженца белорусской земли, основателя ВЧК-КГБ Ф.Э.Дзержинского”. Но к участию в конкурсе пригласили только “учащихся и преподавателей Лицея БГУ”, а не всех желающих.
Итоги конкурса пообещали оформить “специальным протоколом”. Членам жюри запретили общаться с конкурсантами. А их решение будет являться “окончательным и обжалованию не подлежать”. Победителям конкурса пообещали по 2500 рублей и диплом.