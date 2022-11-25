Минским школьникам и учителям предложили в танце показать "положительный образ сотрудника КГБ"

Опубликовано: 25.11.2022 13:54 , Обновлено: 25.11.2022

Лицей БГУ обьявил творческий конкурс «Первые среди равных» в рамках патриотического воспитания, в ходе которого учащихся и учителей попросили нарисовать комикс про сотрудников КГБ. Или так станцевать, чтобы сформировать "положительный образ сотрудника органов государственной безопасности, наиболее объективно отражающих деятельность КГБ".

Такие условия содержатся в условиях [link href=“https://lyceum.by/files/Polozhenie_konkurs_Pervye_sredi_ravnyh.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] конкурса [/link]. Всего же соревнования будут проходить в таких номинациях:

«Графический роман (комикс)»;

«Вирусное видео»;

«Литература»;

«Музыка»;

«Хореография»;

«Диджитал решение».

Одной из целей конкурса там назвали “популяризацию исторического наследия выдающегося уроженца белорусской земли, основателя ВЧК-КГБ Ф.Э.Дзержинского”. Но к участию в конкурсе пригласили только “учащихся и преподавателей Лицея БГУ”, а не всех желающих.

Итоги конкурса пообещали оформить “специальным протоколом”. Членам жюри запретили общаться с конкурсантами. А их решение будет являться “окончательным и обжалованию не подлежать”. Победителям конкурса пообещали по 2500 рублей и диплом.