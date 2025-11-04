Минский судья предупредил владельцев собак о "субъективном" мнении, которое грозит сутками и общественными работами

Опубликовано: 04.11.2025 12:56 , Обновлено: 04.11.2025

В ГУВД Минска поделились информацией о том, что в столице все ещё происходят эксцессы с выгулом собак. А судебная практика показала, что более чем в 90% случаев такие действия владельцев приводят к привлечению к административной ответственности.

Как итог, последствия для нарушителей могут быть самыми серьезными — от крупных штрафов до административного ареста. Дмитрий Карсюк, зампредседателя суда Октябрьского района Минска, пояснил, что вред от таких правонарушений судьи не считают незначительным.

«Каждое правонарушение — это страх и переживания конкретных граждан. Встречаются случаи, когда собаки нападают на беззащитных детей. Все понимают, какую психологическую травму такая ситуация может нанести развитию ребенка, не говоря уже о физическом вреде», — отмечает представитель суда.

Судья также обратил внимание, что “субъективное мнение” владельца о безобидности его питомца не является основанием для игнорирования закона. А отсутствие поводка и намордника само по себе создает на улицах психологический дискомфорт для многих граждан, включая пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

В РОВД Минска привели несколько реальных случаев, когда страдали не только прохожие, но и собачки поменьше и, как итог, владельцы агрессивных животных.

В одном из случаев женщина выгуливала на стадионе собаку (ростом в холке около 40 см) без намордника, в результате чего животное укусило ребенка. Суд Центрального района, учтя чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, все же назначил виновной штраф в размере 25 базовых величин (а это 1050 рублей).

В другом случае мужчина выгуливал без намордника и поводка питбультерьера (сама по себе потенциально опасная порода) возле жилого дома. Собака набросилась на кота, который впоследствии погиб. Хозяин собаки был приговорен судом Партизанского района к 10 суткам административного ареста.

Также в РОВД рассказали, что собака без намордника покусала в Минске собачку поменьше, чихуахуа, по кличке «Пончик», причинив вред его хозяйке. Суд Ленинского района назначил виновной 20 часов общественных работ.

Ещё в одном случае минчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности, выгуливал беспородную собаку без поводка и намордника. Животное напало на прохожую, покусав и оставив ссадины. Суд Партизанского района назначил мужчине административный арест на 4 суток.

Чем грозит нарушение?

Согласно части 1 статьи 16.30 КоАП РБ, за нарушение правил содержания животных предусмотрен штраф до 15 базовых величин. Если же нарушение причинило вред здоровью людей или имуществу (при отсутствии состава преступления), наказание ужесточается: штраф от 10 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест (ч. 2 ст. 16.30 КоАП).

Естественно, при вынесении приговора суды учитывают ряд смягчающих и отягчающих обстоятельств, таких как раскаяние, мнение потерпевшего, наличие судимостей и привлечений к ответственности в прошлом.