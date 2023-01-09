Минский ОСВОД назвал 6 мест, где можно окунуться в прорубь на Крещение
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В Минской городской организации ОСВОД рассказали, где на Крещение 18-19 января можно будет окунуться в ледяную прорубь в столице и районе.
Сходить на традиционное крещенское купание жителям разрешили с 18:00 18 января до 24:00 19 января. Для этого подготовили 6 специальных мест:
- г. Минск, ул. Прогрессивная, 29а - спасательная станция «Комсомольское озеро»;
- г. Минск, ул. Кольцова – спасательная станция «Цнянская»;
- г. Минск, ул. Веснинка, 2а – спасательная станция «Дрозды»;
- пос. Ждановичи, ул. Парковая, 83 - пляж №8 водохранилища Дрозды;
- Минский р-н, д. Пильница – спасательная станция «Вяча»;
- Минский р-н, д. Волчковичи - спасательная станция «Птичь».
Организация также опубликовала карту: