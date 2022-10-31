Минский аэропорт решил устраивать групповые экскурсии за 700 рублей. Что в них входит?

Опубликовано: 31.10.2022 14:01 , Обновлено: 31.03.2024

В пресс-службе национального аэропорта "Минск" сообщили, что запускают новую услугу - групповые экскурсии.

“Сейчас основные воздушные ворота Беларуси готовы пригласить к себе в гости всех желающих не только в качестве пассажиров”, - заявили там. Правда, за право попасть “в гости” придется заплатить по 700 рублей с группы. Та, в свою очередь, должна состоять из не менее 5 и не более 35 человек.

Посетителям обещают показать: терминал, перрон, здания наземных служб, а также “взлеты и посадки самолетов”.

Кормить за эти деньги не будут, но обещают сделать это за дополнительную плату в “объектах общественного питания службы «Кэтеринг» аэропорта”.

Экскурсии в национальном аэропорте надеются проводит в “любой рабочий день, за исключением субботы и воскресенья, а также официальных праздничных дней с 9:00 до 16:00”. Время проведения экскурсии ‒ до 3 часов.

Подробнее об условиях экскурсий можно почитать на [link href=“https://airport.by/uslugi/servis/excursionservice” rel=“noopener” target=“_blank”] сайте [/link] аэропорта “Минск”.