Минский аэропорт предложил услугу «Передай подарок другу» за 5 рублей. Как это работает

Опубликовано: 17.02.2026 22:21 , Обновлено: 17.02.2026

Национальный аэропорт Минск объявил, что предлагает не только пассажирам, но и всем желающим необычную услугу под названием «Передай подарок другу». Но речь не идёт о привычной для белорусов неформальной передать — передать через маршрутку посылку. Пилоты в аэропорту Минска пакет другу в Тбилиси не отвезут. Так в чём же суть предложения?

Оказывается, любой желающий может оставить в камере хранения аэропорта предметы, документы или ценности, которые впоследствии заберет указанный им получатель после предъявления документа.

Как уточнили в Минском аэропорту, услугой можно воспользоваться в зоне прилета, сектор 5–6 (цокольный этаж). Чтобы оставить «подарок», отправитель должен предъявить паспорт и обеспечить прохождение предметом досмотра службой авиационной безопасности. Получатель, в свою очередь, сможет забрать вещь при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Согласно прейскуранту, опубликованному аэропортом, стоимость хранения зависит от габаритов и веса. Например, оставить предмет весом до одного килограмма (размером не более 40х40х20 см) стоит 5 рублей за календарные сутки. Хранение негабаритного багажа обойдется в 12 рублей.

«Упакованный подарок принимается на имя получателя при предъявлении паспорта после проверки на безопасность».

В общем, такая услуга может быть востребована в ситуациях, когда люди хотят сделать сюрприз или передать важные вещи (ключи, документы, драгоценности) без необходимости личной встречи. Если бы аэропорт находился поближе к Минску, то наверняка в вышеуказанном секторе выстраивались бы очереди желающих оставить подарки.

Но и это ещё не всё. Среди прочих услуг, которые оказывает аэропорт, есть: