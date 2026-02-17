Минский аэропорт предложил услугу «Передай подарок другу» за 5 рублей. Как это работает
Национальный аэропорт Минск объявил, что предлагает не только пассажирам, но и всем желающим необычную услугу под названием «Передай подарок другу». Но речь не идёт о привычной для белорусов неформальной передать — передать через маршрутку посылку. Пилоты в аэропорту Минска пакет другу в Тбилиси не отвезут. Так в чём же суть предложения?
Оказывается, любой желающий может оставить в камере хранения аэропорта предметы, документы или ценности, которые впоследствии заберет указанный им получатель после предъявления документа.
Как уточнили в Минском аэропорту, услугой можно воспользоваться в зоне прилета, сектор 5–6 (цокольный этаж). Чтобы оставить «подарок», отправитель должен предъявить паспорт и обеспечить прохождение предметом досмотра службой авиационной безопасности. Получатель, в свою очередь, сможет забрать вещь при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Согласно прейскуранту, опубликованному аэропортом, стоимость хранения зависит от габаритов и веса. Например, оставить предмет весом до одного килограмма (размером не более 40х40х20 см) стоит 5 рублей за календарные сутки. Хранение негабаритного багажа обойдется в 12 рублей.
«Упакованный подарок принимается на имя получателя при предъявлении паспорта после проверки на безопасность».
В общем, такая услуга может быть востребована в ситуациях, когда люди хотят сделать сюрприз или передать важные вещи (ключи, документы, драгоценности) без необходимости личной встречи. Если бы аэропорт находился поближе к Минску, то наверняка в вышеуказанном секторе выстраивались бы очереди желающих оставить подарки.
Но и это ещё не всё. Среди прочих услуг, которые оказывает аэропорт, есть:
- приоритетный досмотр Fast track;
- камера хранения обычного багажа;
- гардероб;
- упаковка багажа;
- комнаты матери и ребенка;
- кабины для сна и душевые комнаты в транзитной зоне.