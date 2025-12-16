Минский аэропорт напомнил, кого не допустит к полетам — «Чтобы новогодние праздники прошли спокойно»

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.12.2025 14:23 , Обновлено: 16.12.2025

Национальный аэропорт «Минск» выступил с очередным предупреждением, которое объяснил заботой о пассажирах. Впрочем, некоторых могут не допустить к полетам.

«Чтобы ваши новогодние (и не только) путешествия прошли спокойно и вовремя, напоминаем об правилах предполетных формальностей. Это поможет вам сориентироваться во времени и понять, когда лучше приезжать в аэропорт», — пояснили в администрации минского аэропорта.

Там попросили всех пассажиров являться в аэропорт за 2–3 часа до вылета, так как регистрация на рейсы начинается именно в этот срок. Впрочем, обычно его определяют авиакомпании самостоятельно.

«Обращаем внимание, что время окончания регистрации — как правило, не позднее чем за 40 минут до отправления рейса. Пассажиры, опоздавшие на регистрацию, к полету не допускаются», — заявили в аэропорту «Минск».

Также там напомнили о необходимости заложить время на предполетный досмотр и прохождение таможенного и пограничного контроля.

Для справок администрация воздушных ворот столицы Беларуси рекомендовала звонить по следующим платным телефонам:

+375 17 279 13 00;

+375 17 279 17 30;

211 (МТС, LIFE, A1) — звонок платный.

Ранее Национальный аэропорт «Минск» обратился ко всем пассажирам с еще одним важным предупреждением. Там заявили о возможных внезапных изменениях в расписании из-за ограничений, вводимых Россией.