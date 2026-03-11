Минские власти запретили оставлять кикшеринговые самокаты где угодно

Опубликовано: 11.03.2026 18:51 , Обновлено: 11.03.2026

В Мингорисполкоме прошла встреча чиновников и представителей кикшеринговых компаний (занимаются сдачей в аренду электросамокатов). Сезон кикшеринга в столице Беларуси стартует 15 марта.

В ходе встречи выяснилось, что кикшеринговые компании обязаны будут создать специальные зоны, где можно будет оставить самокаты. За ее пределами это будет запрещено.

“Такие точки стоит располагать в удобных местах. Однако их размещение должно быть рассредоточено и скоординировано, чтобы пешеходам было комфортно передвигаться. В частности, важно исключить ситуации, когда на одном самом популярном месте находится много электросамокатов, которые мешают движению”, - заявил замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

С 15 марта в Минске появится, по подсчётам Мингорисполкома порядка 15 000 арендных электросамокатов.