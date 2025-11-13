Минские власти запланировали установку 20 000 камер видеонаблюдения на жилых домах
В Мингорисполкоме утвердили проект по установке на жилых домах и рядом с ними систем видеонаблюдения. На совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева заявили, что в планах установка не менее 20 000 камер.
Их будут ставить объекты, которые находятся на обслуживании коммунхозов, а это более 6 тысяч.
Как сообщила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик, по каждому району уже утверждены графики обследования для определения оптимальных точек размещения камер.
- Детские площадки
- Мусорки
- Проезды и пешеходные зоны возле жилых домов
На сегодняшний день обследовано уже 26% объектов. Полностью подготовительную работу планируется завершить в следующем году. Владимир Кухарев поручил обеспечить соблюдение установленных сроков для оперативного старта проекта.
В сообщении Мингорисполкома не говорится за чей счёт будут ставить камеры и обслуживать в последующем.