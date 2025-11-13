Минские власти запланировали установку 20 000 камер видеонаблюдения на жилых домах

Опубликовано: 13.11.2025 19:02 , Обновлено: 13.11.2025

В Мингорисполкоме утвердили проект по установке на жилых домах и рядом с ними систем видеонаблюдения. На совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева заявили, что в планах установка не менее 20 000 камер.

Их будут ставить объекты, которые находятся на обслуживании коммунхозов, а это более 6 тысяч.

Как сообщила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик, по каждому району уже утверждены графики обследования для определения оптимальных точек размещения камер.

Детские площадки

Мусорки

Проезды и пешеходные зоны возле жилых домов

На сегодняшний день обследовано уже 26% объектов. Полностью подготовительную работу планируется завершить в следующем году. Владимир Кухарев поручил обеспечить соблюдение установленных сроков для оперативного старта проекта.

В сообщении Мингорисполкома не говорится за чей счёт будут ставить камеры и обслуживать в последующем.