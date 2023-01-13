Минские магазины объявили скидки до 60%
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Столичные магазины пообещали покупателям на выходные 14-15 января традиционные скидки от 5 до 60%. Посмотрели, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой.
ЦУМ
г. Минск, пр. Независимости 54
ЦУМ 14-15 января предложил скидки:
- 25% — на непродовольственные товары от 7 рублей за 1 шт. или за 1 м;
- 35 % — на посуду,
- 40% — на женскую и мужскую одежду и обувь;
- 50% — на ювелирные изделия.
Также в универмаге действует скидка в 5 % на продовольственные товары от 15 рублей.
[info_b]О различных нюансах можно почитать по ссылке.[/info_b]
ГУМ
г. Минск, пр. Независимости, 21
В ГУМе 14-15 января есть скидки
- до 25 % на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 шт., 1 м.
- до 20% — на тюлегардинные изделия, ткани, товары для шитья, посуду, изделия хозяйственного назначения.
- до 15 % — на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 шт., 1 м при сумме чека от 45 рублей. А также на товары для детей, галантейные товары, бытовую химию, парфмерию, ковры, спорттовары, канцелярию.
- до 10% — на электрорадиотовары, товары для сада и огорода, строительные инструменты, элементы питания.
[info_b]Подробнее читайте по ссылке.[/info_b]
Универмаг «Беларусь»
Самые большие скидки — до 60% — объявил универмаг «Беларусь» на 14 января. Они действуют на выделенный ассортимент непродовольственных товаров стоимостью свыше 5 рублей.
Кроме того, скидку в 55% пообещали на посуду.