Минские чиновники отвергли слухи о "мусорном коллапсе"

Опубликовано: 10.02.2026 17:52 , Обновлено: 10.02.2026

Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) опубликовал официальное заявление, в котором утверждает, что "в ряде источников" появилась информация о "критической ситуации" с вывозом мусора в Минске.

Столичные чиновники назвали ее недостоверной, признав, однако, что в Минске были “отдельные случаи” временных сбоев в вывозе мусора. Но их назвали в Мингорисполкоме единичными.

“Информация о «масштабных стихийных свалках» и «мусорном коллапсе» не подтверждается”, - заявили в ведомстве.

“Их причиной стали объективные факторы — сложные погодные условия, а также плотная парковка личного транспорта, затруднявшая проезд спецтехники”, - утверждают в Мингорисполкоме.

Также чиновники заверили, что на 10 февраля ситуация с вывозом мусора под полным контролем коммунальных служб.