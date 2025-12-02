Минские чиновники проехались на автомотрисе по Минску. Зачем?

Опубликовано: 02.12.2025 16:29 , Обновлено: 02.12.2025

В пресс-службе Мингорисполкома сообщили, что часть руководства решила проехать на автомотрисе по железной дороге по столице Беларуси. С какой целью?

В Минской мэрии утверждают, что таким образом проводят осмотр, чтобы «оценить внешнее состояние видимых со стальной магистрали объектов и прилегающих к ним территорий».

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна, в этот раз чиновники «сделали упор на эстетическую составляющую и состояние благоустройства».

В итоге чиновники заметили из окон автомотрисы ветхие строения и подготовили замечания по гаражным кооперативам и территориям промышленных предприятий.

«Благоустройство территорий вдоль железной дороги продолжим с наступлением благоприятных погодных условий. В первую очередь это касается покраски ограждений промышленных предприятий и гаражных кооперативов», — заявил глава администрации Центрального района Минска Валерий Вороницкий.

Напомним, что это не первый раз, когда чиновники делают осмотры территорий с помощью не самого распространенного транспорта. Раньше некоторые также делали облет на вертолетах.