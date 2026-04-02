Минскэнерго объяснило, что сделало вместо отключения отопления в Минске

Опубликовано: 02.04.2026 17:18 , Обновлено: 02.04.2026

В то время как в некоторых регионах Беларуси стали отключать отопление (пока на предприятиях), в Минске пошли по другому пути.

Минскэнерго объявило, что из-за сложившейся теплой погоды решило перевести “на самый экономичный режим работы” систему отопления в столице. В батареи потечёт теплоноситель с минимально допустимыми параметрами температуры и циркуляции.

“Сейчас температура теплоносителя составляет 70 градусов — это тот нижний предел, который позволяет нагревать воду до нормативных 50 градусов”, — уточнили в организации.

В Минскэнерго признались, что именно в межсезонье возникают наибольшие сложности с регулированием температуры в системе отопления. Обычно в такой период ночью всё ещё холодно, а днём температура резко растёт.

“Дополнительным фактором выступает ориентация здания — в помещениях, выходящих на солнечную сторону, может отмечаться избыточная температура”, — пояснили эксперты.

Кстати, в прошлом году отопление в Минске начали отключать с середины апреля. Однако завершение отопительного сезона и полное отключение от теплоснабжения производится только по решению Мингорисполка.

[inf]При этом оопление больниц, детских садов, школ отключается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +10℃ в течении 3-х суток. В жилом фонде — при +8℃ в течении 3-х суток.[/inf]