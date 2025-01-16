Минская сеть гастрономов «Радзивилловский» объявила о ребрендинге. Что изменится?

Опубликовано: 16.01.2025 16:04 , Обновлено: 16.01.2025

Сеть магазинов «Радзивилловский», некогда популярная у минчан, приступила к ребрендингу. Как сообщило издание Belretail.by, «Минский хладокомбинат № 2», владеющий сетью, начал обновление торговой марки. До конца года все 12 магазинов сети должны работать под новым брендом «Радзивилловского».

Первые изменения уже можно увидеть в двух минских магазинах по ул. Мазурова, 2 и Белецкого, 28, где обновили внутренний дизайн и внешнее оформление, сообщил Belretail.by

Напомним, сеть «Радзивилловский» открылась в 2003 году и на пике своего развития насчитывала 29 магазинов и универсамов в столице, а также кафе быстрого обслуживания «Маэстро». Однако со временем сеть накопила долги, и в 2021 году её передали под управление «Минского хладокомбината № 2».

Тот изначально закрыл сеть полностью, но в конце того же года частично «воскресил». Часть торговых точек была отдана другим ритейлерам, ещё часть гастрономов постепенно возобновила работу.