Минсельхозпрод Беларуси назвал "новинкой" радужные пельмени. Но их выпустили больше года назад
В телеграм-канале Минсельхозпрода Беларуси показали цветные пельмени с названиями «Лайк» и «ТikTok» от «Слонимского мясокомбината». Там почему-то назвали их «новинкой». На самом деле выпустили эту продукцию в 2021-2022 годах.
Пельмени презентовали на форуме «Беларусь мясная» 27 апреля. По словам производителей, в них использовали «натуральные красители и состав».
«Взрослые и дети в восторге», — написали в тг-канале министерства.
Пачки «Лайк» и «ТikTok» весят по 430 грамм. На сайте мясокомбината сказано, что у них свиная начинка.
Отметим, что пельмени Likee презентовали в соцсетях 8 апреля 2022 года:
Кажется, продукт с названием «ТikTok» появился еще раньше. Ведь видео с ними в одноименном видеосервисе появилось еще осенью 2021 года:
Сколько стоят пельмени «Лайк» и «ТikTok»?
Мы нашли цветные пельмени от «Слонимского мясокомбината» в «Гиппо». На сайте доставки пачка «ТikTok» стоит 5,59 рублей, пачка «Лайк» (Likee) — 5,20 рублей.