Минсельхозпрод Беларуси назвал "новинкой" радужные пельмени. Но их выпустили больше года назад

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Опубликовано: 27.04.2023 12:45 , Обновлено: 27.04.2023

В телеграм-канале Минсельхозпрода Беларуси показали цветные пельмени с названиями «Лайк» и «ТikTok» от «Слонимского мясокомбината». Там почему-то назвали их «новинкой». На самом деле выпустили эту продукцию в 2021-2022 годах.

Пельмени презентовали на форуме «Беларусь мясная» 27 апреля. По словам производителей, в них использовали «натуральные красители и состав».

«Взрослые и дети в восторге», — написали в тг-канале министерства.

Пачки «Лайк» и «ТikTok» весят по 430 грамм. На сайте мясокомбината сказано, что у них свиная начинка.

Пельмени «TikTok»

Отметим, что пельмени Likee презентовали в соцсетях 8 апреля 2022 года:

Кажется, продукт с названием «ТikTok» появился еще раньше. Ведь видео с ними в одноименном видеосервисе появилось еще осенью 2021 года:

Сколько стоят пельмени «Лайк» и «ТikTok»?

Мы нашли цветные пельмени от «Слонимского мясокомбината» в «Гиппо». На сайте доставки пачка «ТikTok» стоит 5,59 рублей, пачка «Лайк» (Likee) — 5,20 рублей.