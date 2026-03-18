Минприроды «запретило» белорусам рубить деревья, даже если сами посадили

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Опубликовано: 18.03.2026 10:29 , Обновлено: 18.03.2026

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси с приходом весны и началом поры наведения порядка напомнили, что рубить деревья в населенных пунктах (зеленые насаждения) запрещено без специального разрешения.

Это регулируется статьей 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире». А основанием для выдачи разрешения могут быть:

утвержденная в установленном законодательством порядке проектная документация;

разрешение местного исполнительного и распорядительного органа;

заключение о признании дерева опасным;

акт о наличии места произрастания деревьев, кустарников, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию.

Как видите, просто пойти и срубить дерево не получится. Без бумажки можно лишь удалять упавшие деревья или деревья во время ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.

Но и тут есть важный нюанс: любой желающий даже не получит разрешения, если не является пользователем земельного участка, на котором растет дерево. Также рубить могут разрешить организациям жилищно-коммунального хозяйства, зеленстроям, строителям.

«Самовольное удаление деревьев и кустарников гражданами в рамках наведения порядка на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, даже если они когда-то сами их высадили, является нарушением законодательства!» — предупредили в Минприроды.

За нарушение запрета белорусам грозит штраф согласно части 3 статьи 16.17 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях), а это до 30 базовых величин. Плюс придется возместить вред, причиненный окружающей среде, тоже в денежном выражении.

Но все это касается общественных территорий. Однако разрешено без специальных разрешений убирать и пересаживать деревья и кустарники на следующих землях:

Дачные участки (в товариществах).

Участки для строительства дома (в частном секторе, включая блокированные дома (например, таунхаусы)).

Участки для личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества.

Земли для сенокоса и выпаса скота.

То есть если у вас есть официальная земля под дом или дачу, вы можете распоряжаться зелеными насаждениями на ней без лишних бюрократических процедур.