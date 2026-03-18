Минприроды «запретило» белорусам рубить деревья, даже если сами посадили
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси с приходом весны и началом поры наведения порядка напомнили, что рубить деревья в населенных пунктах (зеленые насаждения) запрещено без специального разрешения.
Это регулируется статьей 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире». А основанием для выдачи разрешения могут быть:
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утвержденная в установленном законодательством порядке проектная документация;
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разрешение местного исполнительного и распорядительного органа;
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заключение о признании дерева опасным;
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акт о наличии места произрастания деревьев, кустарников, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию.
Как видите, просто пойти и срубить дерево не получится. Без бумажки можно лишь удалять упавшие деревья или деревья во время ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.
Но и тут есть важный нюанс: любой желающий даже не получит разрешения, если не является пользователем земельного участка, на котором растет дерево. Также рубить могут разрешить организациям жилищно-коммунального хозяйства, зеленстроям, строителям.
«Самовольное удаление деревьев и кустарников гражданами в рамках наведения порядка на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, даже если они когда-то сами их высадили, является нарушением законодательства!» — предупредили в Минприроды.
За нарушение запрета белорусам грозит штраф согласно части 3 статьи 16.17 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях), а это до 30 базовых величин. Плюс придется возместить вред, причиненный окружающей среде, тоже в денежном выражении.
Но все это касается общественных территорий. Однако разрешено без специальных разрешений убирать и пересаживать деревья и кустарники на следующих землях:
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Дачные участки (в товариществах).
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Участки для строительства дома (в частном секторе, включая блокированные дома (например, таунхаусы)).
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Участки для личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества.
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Земли для сенокоса и выпаса скота.
То есть если у вас есть официальная земля под дом или дачу, вы можете распоряжаться зелеными насаждениями на ней без лишних бюрократических процедур.