Минприроды опубликовало список требований для самостоятельного сбора берёзового сока. Иначе до 900 рублей штрафа

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Опубликовано: 02.04.2026 17:40 , Обновлено: 02.04.2026

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) Беларуси ещё в 2016 году утвердило правила заготовки древесных соков, однако сейчас этот документ вновь оказался в центре внимания ведомства. Минприроды предупредило, что нарушение правил грозит штрафом до 900 рублей для простых белорусов и десятками тысяч для юридических лиц (юрлиц).

Итак, согласно постановлению Минприроды от 21 ноября 2016 г. № 37, использовать можно исключительно здоровые деревья. Диаметр ствола на высоте 1,3 метра должен составлять не менее 20 сантиметров.

Сверлить отверстия можно только буравом, а их количество зависит от толщины дерева: от одного до четырёх.

При этом при завершении сбора нельзя всё оставлять как есть. Сборщики обязаны “залечить рану”: снять желоба, закрыть отверстие деревянной пробкой и замазать садовым варом, глиной с известью либо живицей с углём (10–15%).

Также под запретом некоторые места. Запрещается собирать сок в населённых пунктах, дендрологических парках, ботанических садах, а также в местах обитания редких видов животных. Также под запретом — зоны охраны историко-культурных ценностей, курорты и территории организаций здравоохранения, места массового отдыха. К тому же нельзя собирать сок у дорог, железнодорожных путей и водоёмов.

Штрафы за незаконную заготовку

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП), для простых белорусов штраф может достигать 20 базовых величин (900 рублей). Для индивидуальных предпринимателей (ИП) — уже до 100 базовых величин (4500 рублей), а для юридических лиц — как максимум до 500 базовых величин (22 500 рублей).