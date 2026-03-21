Минобразования раскрыло цифры приема в вузы, ССУЗы и ПТУ в 2026 году

Опубликовано: 21.03.2026 09:47 , Обновлено: 21.03.2026

Министерство образования Беларуси в связи с днем открытых дверей в колледжах и университетах поделилось планами на прием учащихся в 2026 году. Оказалось, что ведомство хочет, чтобы 42% от всех выпускников школ пошли в университеты.

Согласно цифрам Минобразования, всего в 2026 году мест во всех типах учебных заведений такое: 29 000 (профессионально-техническое) + 38 900 (среднее специальное) + 49 100 (высшее). Итого выходит план приема: 117 000 человек.

Распределение по уровням образования:

На среднее специальное (ССО) Минобразования хочет набрать 38 900 человек, что составляет 33,2% от общего плана набора. На высшее (ВО) – 49 100 человек (42,0%). На профессионально-техническое (ПТО) – 29 000 человек (24,8%).

Интересно, что на бюджет в вузы в этом году планируют взять 33 100 человек (67,4% от общего приёма на ВО).

В Минобразования назвали и приоритетные бюджетные специальности:

Инженеры – 7 700 чел. (23,3%)

Педагоги – 3 900 чел. (11,8%)

Медики – 3 700 чел. (11,2%)

Аграрии – 3 100 чел. (9,4%)

Впрочем, если сложить все указанные места, то выходит 18 400 человек (55,7% от всех бюджетных мест). Получается, что остальные 44,3% бюджетных мест в вузах приходятся на другие, неуказанные сферы. Естественно, какая-то часть – это академия МВД, военная академия и МЧС.

Когда прием документов:

Профессионально-техническое образование – с 15 июня по 23 августа.

Среднее специальное образование – с 18 июля по 17 августа. За исключением приема на вечернюю или заочную формы по специальностям сельскохозяйственного профиля – октябрь-ноябрь.

Высшее образование – подробная информация – в приёмных комиссиях и на официальных сайтах учреждений образования, сообщили в Минобразования.